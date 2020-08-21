Трое молодых белгородских ученых получили финансовую поддержку по программе «УМНИК»

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере объявлены победители конкурса по программе «УМНИК». Трое представителей Белгородского государственного университета стали победителями конкурса в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Так, магистрант института наук о Земле Владислав Киданов победил с проектом «Разработка нейросетевой системы мониторинга и прогноза фармакотерапии больных гипертонической болезнью».

Студентки института экономики и управления Анастасия Стрижакова с проектом «Аппаратно-программный комплекс для автоматической стерилизации рентгеновского оборудования» и Алина Колосова с проектом «Разработка аппаратно-программного комплекса для пассивной разработки кисти руки с элементами биологической обратной связи» стали триумфаторами конкурса «УМНИК-Электроника». Подчеркнем, что оба проекта выполняются на базе Студенческого конструкторского бюро «Проблемы робототехники и мехатроники Открытой инжиниринговой школы НИУ «БелГУ» при активной поддержке представителей медицинского института.

Отметим, что финансирование по каждому из проектов-победителей на реализацию своей инновационной идеи составит 500 тысяч рублей на срок до двух лет.