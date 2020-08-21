В Красной Яруге Белгородской области открыли православную купель. Фото пресс-службы администрации Краснояружского района

Православная купель была построена на заброшенной много лет территории, где среди зарослей и старых деревьев бьет три ключа. Идея создать здесь святой источник родилась у краснояружца, Почетного гражданина района Николая Шащенко. Он привлек к воплощению своей задумки районные власти, представителей землячества и меценатов.

За два месяца территория преобразилась, появились тротуарные дорожки, автопарковка, уличное освещение и купель общей площадью около 50 квадратных метров. Постройку разделили на две зоны: мужскую и женскую.

Скоро благоустройство пойдет вглубь. Власти планируют создать здесь парковую зону, которая станет местом притяжения и семейного отдыха. Завершилось мероприятие чином освящения купели, которое провёл епископ Губкинский и Грайворонский Владыка Софроний.