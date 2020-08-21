В хуторе Япрынцев Белгородчины прошел мастер-класс по бортевому пчеловодству. Фото пресс-службы администрации Красненского района

В Красненском районе на базе личного подсобного хозяйства Владимира Бурцева из хутора Япрынцев прошел мастер-класс по ведению бортевого пчеловодства. Пчеловоды области, представители департамента агропромышленного комплекса, специалисты районных администраций, курирующих отрасль пчеловодства, ознакомились с информацией и попробовали мед.

В ходе мастер-класса Владимир Бурцев показал два вида бортей, работу пчел в улье, рассказал о заселении бортей, уходе за пчелами. Занятие бортничеством вызвало большой интерес у пчеловодов.

Присутствующие обсудили проблемные вопросы, пути их решения и обменялись мнениями. Участники мероприятия с удовольствием провели дегустацию меда из бортей.