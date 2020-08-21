Аллея новорожденных появилась в Погореловке Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Корочанского района

В селе Погореловка Корочанского района заложили Аллею новорожденных. Каждый год здесь будет появляться арт-объект из металла – яблоня с высеченными на листьях именами, фамилиями и датами рождения детей.

В основу проекта положена идея губернатора области Евгения Савченко о высаживании деревьев в честь новорожденных. Участвующие в церемонии глава администрации Корочанского района Николай Нестеров с родителями, детьми и главой администрации Погореловского сельского поселения Еленой Ткачевой высадили саженцы семи яблонь.

Всего в год 65-летия Белгородской области в поселении родилось 22 ребенка. Так что остальные 15 яблоневых саженцев займут свое место на аллее в День Яблока – 21 октября. Сейчас они подрастают в питомнике местного садовода Александра Мамонтова.

Родители и подрастающие дети будут ухаживать за яблоньками, ожидая первого урожая, и отдыхать.