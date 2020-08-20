В Борисовке Белгородской области выкопали три снаряда

В Борисовке Белгородчины найдено три снаряда. Фото пресс-службы администрации Борисовского района

Впоселке Борисовка Белгородской области найдена страшная находка - три снаряда. Во время проведения земляных работ по улице Борисовская поселка Борисовка (территория бывшего коммунхоза) были обнаружены три снаряда времен Великой Отечественной войны. Срочно были вызваны взыротехники управления МЧС по Белгородской области, которые вывезли опасную находку на специализированный полигон для уничтожения.

Стоит помнить о простых правилах поведения при обнаружении подобных предметов: нельзя трогать находку, нужно обозначить место и вызвать спасателей или представителей органов власти.