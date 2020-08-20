В Белгородском районе учеников отвезут в школы, накормят и купят форму.

К началу учебного года в Белгородском районе многодетные семьи, в которых воспитываются дети школьного возраста, получат поддержку. К таким мерам относятся:

- компенсация расходов на проезд школьников на городском транспорте (кроме такси) и в автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов к месту учебы и обратно, если ребенок не пользуется подвозом школьным автобусом; - льготное питание, предоставляемое обучающемуся на период учебного года исходя из норматива расходов на питание; - компенсация расходов на приобретение школьной формы для первоклассников в сумме 2063 рублей.

В управлении соцзащиты администрации Белгородского района подчеркивают, что для получения мер поддержки важно оформить документы на новый учебный год и подать заявление в управление или МФЦ на территории того поселения, в котором живет многодетная семья.