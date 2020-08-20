Белгородские энергетики успешно прошли общесистемные противоаварийные учения

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» приняли участие в общесистемных противоаварийных учениях. Тренировка стала важным этапом подготовки электросетевого комплекса Белгородской области к отопительному сезону.

Участники должны были продемонстрировать практические навыки оперативного устранения массовых технологических нарушений, вызванных стихией. В это раз метод проведения учений предполагал выполнение условных действий с присутствием оперативного персонала, выездом контролирующих лиц на места производства работ на ЛЭП 6-110 кВ, реальным подключением обесточенных потребителей в сети 0,4 кВ от резервных источников электроснабжения.

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