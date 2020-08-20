В Белгороде строят новую канализационную станцию

Фото пресс-службы администрации Белгорода.

В Белгороде продолжается строительство новой главной канализационной станции. Как сообщает пресс-служба города, износ старой ГКНС составлял уже все 100 процентов. И новая должна повысить надежность водоотведения во всем Белгороде. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели выделено около 270 миллионов рублей. Завершить работы планируют к концу 2020 года.

Уже возведена КТП, выполнены работы по монтажу силовых трансформаторов, высоковольтных ячеек, ВРУ–0,4 кВ, компенсаторов реактивной мощности, смонтирован контур заземления КТП, шпунтовое ограждение ГКНС, вырыт котлован станции до проектной отметки. На строящемся объекте продолжаются работы по устройству наружных сетей канализации. Уже выполнено погружение шпунтового ограждения приемной камеры, готовится основание под устройство днища камеры