В Белгородской области прокуратура проверит факты происшествий с детьми. Фото: "КП" Архив

Региональная прокуратура дала поручение разобраться в Губкине с наездом на 5-летнюю девочку, которая осталась без присмотра родителей. В Ивнянском районе – с пожаром, где пострадали дети 3 лет и 1 года, а в Алексеевке – с ДТП, где трое несовершеннолетних получили травмы.

В Губкине со случаем наезда на ребенка, оставшегося без присмотра на улице Центральной, разбирается местная прокуратура. В Ивнянском районе прокурор организовал проверку по факту пожара, в котором пострадали дети 2017 и 2019 года рождения. По результатам проверки будет дана оценка родительским обязанностям.

Прокуратура Алексеевского района должна установить все обстоятельства ДТП, произошедшего по вине пьяного водителя. Как известно, в автомобиле во время дорожно-транспортного происшествия находились трое несовершеннолетних пассажиров. Все они получили травмы.