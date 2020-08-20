«Бабушкин патруль» из Алексеевки продолжает отжигать. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

Алексеевские инспекторы ГИБДД вместе с геронтоволонтерами добровольческого движения «Дари добро» продолжают креативить. «Бабушкин патруль» использовал арбузы и дыни как носители для социальной рекламы соблюдения правил дорожного движения.

Таким образом среди жителей Алексеевки с огоньком провели профилактическое мероприятие о необходимости соблюдения ПДД. Эти наклейки представители старшего поколения разместили на товаре, и теперь каждый арбуз и дыня содержит призыв соблюдать правила поведения на дороге.