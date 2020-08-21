«Парк поколений» создадут в Шебекино Белгородской области

«Парк поколений» создадут в Шебекино. Фото пресс-службы администрации шебекинского городского округа

В Шебекино Белгородской области начали благоустройство нового общественного пространства для отдыха «Парк поколений», сообщает пресс-служба администрации Шебекинского городского округа. Помимо спортивных площадок для бадминтона, уличных видов спорта (волейбола, баскетбола, футбола), также будет оборудована скейт-площадка.

«Парк поколений» станет местом отдыха для шебекинцев различных возрастов. Строительство общественного пространства пройдет в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».