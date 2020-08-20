В Старом Осколе на нескольких улицах перекрыли движение

В Старом Осколе на нескольких улицах перекроют движение. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

Начиная с 19 августа по 19 сентября в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях будет ограничено движение транспортных средств по улице Урицкого в районе домов № 12 и 14. Также с 19 по 24 августа 2020 года по той же причине будет прекращено сквозное движение транспортных средств по улице Стадионная на участке от улицы Победы до улицы Индустриальная.

С 20 августа до 23 сентября 2020 года в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях, будет прекращено сквозное движение транспортных средств по внутриквартальной дороге в районе жилого дома № 10 микрорайона Рудничный.