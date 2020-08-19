В Шебекинском городском округе 39-летний житель с марта состоял в интимной связи с 15-летней девочкой

В Шебекинском городском округе 39-летний житель с марта состоит в интимной связи с 15-летней девочкой. Фото: "КП" Архив

Следственный отдел по Шебекинскому району возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ (вступление в половое сношение лицом, достигшим 18-летнего возраста с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Следствием установлено, что с марта 2020 года подозреваемый поддерживает интимные отношения с 15-летней односельчанкой, достоверно зная о ее возрасте. В результате девочка забеременела, состоит на учете со значительным сроком беременности.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, проводятся следственные действия, в ходе которых должны установить все обстоятельств совершенного преступления.