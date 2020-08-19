Школьники Белгородской области 1 сентября сядут за парты

Фото пресс-службы администрации Белгорода.

Дистанционного формата в начале учебного года власти Белгородской области не планируют, сообщает пресс-служба регионального правительства. И все белгородские учащиеся с 1 сентября начнут нормальное очное обучение, сев за школьные парты.

При этом эпидемиологическая обстановка в регионе вызывает вопросы, ежедневно регистрируются новые пациенты с коронавирусом. В соцсетях родители обмениваются якобы имеющимися слухами, то и новую форму покупать не стоит, так как школы не откроют.

Но вице-губернатор по внутренней и кадровой политике Ольга Павлова заверила, что власти не собираются оставлять школы закрытыми 1 сентября.

В связи с очным обучением возникают вопросы о нововведениях, связанных с недопущением заболеваний коронавирусной инфекцией. Потоки учащихся собираются разделить, хотя это пока –только теория. Трудно представить, как это будет сделано на практике. Но уже известно, что при входе учащимся будут в обязательном порядке измерять температуру. В школах также введут масочный режим как для школьников, так и для педагогов.

Напомним, что в Белгороде завершена проверка 154 муниципальных и государственных учреждений. Как заверил мэр Юрий Галдун, все они готовы к новому учебному году.