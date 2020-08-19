В Белгородскую область на смену жаре придут дожди. Фото: "КП" Архив

Летнюю жару, которая вновь вернулась в Белгородскую область, на несколько дней сменит прохладная погода. Дневная температура воздуха к выходным опустится до 22 градусов, ночью – до 15-13 градусов тепла. В пятницу, 21 августа по области и в Белгороде пройдут дожди.

Завтра, 20 августа, столбики термометров днем покажут +27 градусов. В субботу, 22 августа, будет ясная, солнечная погода, но температура сохранится в течение дня в пределах 22 градусов. 24 градуса тепла покажет термометр в воскресенье, 23 августа.

Со следующей недели в область вновь вернется жаркая солнечная погода с температурными показателями днем 27-28 градусов.