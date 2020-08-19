Белгородские приставы помогли тамбовчанам получить долги по зарплате

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Белгородские судебные приставы списали со счета белгородской изыскательной компании долг по заработной плате. Два исполнительный производства было возбуждено в межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области . Они касались задолженности по заработной плате жителям Тамбовской области, общая сумма долга более 484 тысяч рублей.

Руководство компании было поставлено в известность о возбуждении исполнительных производств и мерах принудительного характера. Затем, установив имущественное положение компании, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на имеющийся расчетный счет. Денежных средств на нем оказалось достаточно для полного погашения задолженности.