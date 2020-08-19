Юные жители Яковлевского горокруга Белгородчины примерили на себя роль пожарного

Фото пресс-службы ГУ МС России по Белгородской области.

В пожарно-спасательной части № 36 города Строитель для юных жителей Яковлевского городского округа сотрудники МЧС России провели экскурсию и познакомили их с организацией трудовых будней профессиональных пожарных.

Конечно, говорили о правилах пожарной безопасности. Но эти известные всем правила совсем иначе воспринимались в помещения части. Так. в пункте связи дети познакомились с работой диспетчера, который, находясь на боевом дежурстве, отправляет пожарные машины на происшествия. Ребята увидели комнату отдыха, где пожарные отдыхают в свободное от работы время, а также учебные классы и комнату приема пищи.

Фото пресс-службы ГУ МС России по Белгородской области.

Также экскурсанты посетили рукавный пост, где проследили технологию просушки пожарных рукавов. В ходе увлекательной экскурсии пожарные объяснили, для чего и в каких случаях применяется то или иное оборудование и пожарно-спасательная техника.

И, конечно, с большим удовольствием дети примерили на себя роль пожарного, облачившись в боевую одежду огнеборцев. Затем ребятам продемонстрировали работу пожарной автолестницы, предназначенной для проведения аварийно-спасательных работ и подачи огнетушащих средств на большую высоту.

По словам детей, им очень понравился день, проведенный вместе с огнеборцами. Гости искренне благодарили пожарных за теплый прием и обещали впредь внимательнее относиться к соблюдению правил пожарной безопасности.