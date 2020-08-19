Белгородским приставам пришлось арестовать баню, чтобы взыскать задолженность. Фото: "КП" Архив

Белгородская организация задолжала 130 тысяч рублей, но быстренько погасила долг, как только приставы наложили арест на ее общественную баню. Также пришлось оплатить и исполнительский сбор.

Судебный пристав-исполнитель надлежащим образом уведомил руководство организации о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях неисполнения требований содержащихся в исполнительном документе. В установленный срок сумма долга не была оплачена. Тогда было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 10 тысяч рублей.

Также пристав вынес постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе, об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, об обращении взыскания на денежные средства, полученных на основании договора аренды, вынес запрет на совершение действий по регистрации в отношении нежилого здания (общественной бани на 12 человек) общей площадью 424.2 квадратных метра.

Но руководство организации-должника должных выводов для себя не сделало. Чтобы побудить организацию оплатить задолженность, судебным приставом был составлен акт описи и ареста в отношении недвижимого имущества – общественной бани.

И только эта последняя мера вынудила погасить 140 тысяч рублей в полном объеме, включая исполнительский сбор.

Отметим, что за неисполнение законных требований судебного пристава, директор организации неоднократно привлекался по статье 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве). В результате ему предстоит еще оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.