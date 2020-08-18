В Белгородской области осудили харьковчанина за попытку попасть в страну по чужим документам

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Белгородский районный суд осудил иностранного гражданина, жителя Харьковской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.322 УК РФ и ч.3 ст.327 УК РФ. Мужчина прибыл в пункт пропуска «Нехотеевка» с территории Украины еще в феврале текущего года и предъявил на пограничный контроль паспорт гражданина Украины. При проверке выяснилось, что предъявленный документ действителен, но ему не принадлежит.

При дальнейших разбирательства у мужчины был обнаружен еще один документ с идентичными серией, номером и установочными данными, но с фотографией другого лица. При этом подпись владельца отсутствовала. По результатам специальной проверки установлено, что паспорт был изготовлен с нарушениями и является поддельным.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Белгородским районным судом 7 августа 2020 года гражданин Украины признан виновным, сообщает пресс-служба Пограничного управления.