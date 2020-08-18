В Валуйском округе в семье Александра и Ирины Слисаренко родились двойняшки

В Валуйском округе появились четвертые с начала года двойняшки. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

В Валуйском городском округе снова родились двойняшки! По доброй традиции, сложившейся в округе, семье от администрации передали коляску, мягкие игрушки и цветы для молодой мамы. С начала 2020 года это уже четвертая семья в Валуйском городском округе, где появились на свет чудесные двойняшки. Поздравить молодую семью Александра и Ирины Слисаренко с рождением двух малышей Арсения и Игната приехал глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.