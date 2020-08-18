В Губкине на футбольном поле Дворца спорта «Кристалл» заменят покрытие. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

Дворец спорта «Кристалл» - один из основных спортивно-оздоровительных комплексов Губкинского городского округа. Особенно востребовано у губкинцев футбольное поле с искусственным покрытием, которое эксплуатируется с 2003 года. В ближайшее время планируется замена искусственного покрытия футбольного поля на стадионе ДС «Кристалл». Сейчас уже выполняются подготовительные работы для укладки нового покрытия.

Спортивные площадки Дворца спорта активно используются всеми группами населения для сдачи нормативов комплекса ГТО, проведения городских соревнований по футболу «Кожаный мяч», «Дворовый футбол», «Колосок», домашних матчей чемпионата Белгородской области по футболу среди взрослых.