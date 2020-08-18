В Старооскольском округе детей соберут в школы всем миром. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

Управление социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа сообщает о начале ежегодной благотворительной акции «Вместе в школу детей соберем». Ее цель – помочь в подготовке к учебе инвалидам, малышам и подросткам из многодетных, малообеспеченных и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Принять участие в акции может каждый. Для этого в пункты сбора нужно принести школьные принадлежности, канцелярские товары или одежду и обувь. Помощь детям принимают в кабинетах № 58, № 59 и № 60 управления соцзащиты, сообщает пресс-служба администрации Старооскольского округа.