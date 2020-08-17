Находившуюся в федеральном розыске хозяйку белгородского турагентства приговорили к колонии

Еще на стадии следствия женщина возместила клиентам часть ущерба. Фото: "КП" Архив

История с обманутыми клиентами турагентства произошла в Белгороде несколько лет назад. В конце 2017 начале 2018 года пять жителей региона приобрели путевки на отдых за границу. Незадолго до вылета хозяйка турагентства перестала выходить на связь, а двери организации оказались запертыми. Обманутые люди пошли в полицию.

Похитив более 695 тысяч рублей, злоумышленница скрылась. В отношении нее возбудили ряд уголовных дел за мошенничество. Вскоре женщину объявили в федеральный розыск.

Белгородским оперативникам удалось выяснить, что она покинула территорию региона. Нашли хозяйку агентства в Смоленской области.

Причастность к хищению она отрицать не стала. Случившееся объяснила финансовыми трудностями. Еще на стадии следствия женщина возместила клиентам часть ущерба. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что злоумышленницу приговорили к году колонии общего режима.