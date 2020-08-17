В Белгороде с торгов можно будет купить трактор и автомобиль Volkswagen Polo. Фото: "КП" Архив

В Белгороде 31 августа состоятся торги, на которых будет реализовано имущество по 9 лотам на общую сумму 3 171 567 рублей. Торги пройдут года в электронном формате, на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер». С торгов уйдут трактор ХТЗ-150К-09-25, 2012 года выпуска (начальная продажная цена 761 900 рублей) и автомобиль Volkswagen Polo, 2013 года выпуска (начальная продажная цена 209 950 рублей).

Также на торги выставлены: сеялка зерновая СЗ-5,4 (2012 год, начальная продажная цена 50 183 рублей); каток кольчато-зубчатый ККЗ-6 ( 2012 год, начальная продажная цена 25 107 рублей); комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-10К-24 ( 2012 год, начальная продажная цена 1 433 575 рублей); сhevrolet Niva (212300-55), (2012 год, начальная продажная цена 322 500 рублей); автомобиль Mercedes-Benz С200 CDI Classic, (2003 год, начальная продажная цена 547 200 рублей); автомобиль Lada GRANTA, (2013 год, начальная продажная цена 155 000 рублей); грузовой седельный тягач Volvo VNL 64T660 (2002 год, начальная продажная цена 213 350 рублей).

Организатором торгов является Межрегиональное территориальное управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях.

Информация о проведении торгов также размещена на официальном сайте УФССП России по Белгородской области в подразделе «Извещения о проведении публичных торгов» раздела «Сервисы».