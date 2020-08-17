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Белгородца подозревают в краже со склада упаковочного материала на сумму больше двух миллионов рублей

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы
Наталия ИлюшниковаНаталияИлюшникова
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Белгородцу грозит до десяти лет тюрьмы за кражу скотча и упаковочной пленки.

Белгородцу грозит до десяти лет тюрьмы за кражу скотча и упаковочной пленки.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С заявлением во второй отдел полиции обратились представители компании, специализирующейся на изготовлении и реализации упаковочного материала. Они обнаружили, что со склада пропала крупная партия товара: более 10 тысяч рулонов скотча, более 3 тысяч рулонов стретч-пленки и 300 рулонов машинной пленки. Ущерб оценили в 2 миллиона 200 тысяч рублей. Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 36-летний кладовщик.

По предварительным данным, мужчина похищал упаковочный материал в течение трех месяцев. Он на погрузчике вывозил товар со склада, складировал в расположенном неподалеку гараже и продавал через объявления на одном из популярных сайтов, - сообщили в пресс-службе УМВД области.

Следственным управлением городского полицейского ведомства в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Часть похищенного удалось изъять.