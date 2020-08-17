Больше чем полсотни водителей попались за выходные пьяными на белгородских дорогах

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В белгородской области подвели итоги стартовавших в пятницу и проводившихся в выходные дни рейдовых мероприятий. Всего сотрудники ГИБДД выявили 1474 нарушения ПДД. На дорогах региона поймали 58 пьяных и отказавшихся от медосвидетельствования водителей. Шестерым грозит уголовное наказание за повторную езду в нетрезвом виде – до двух лет лишения свободы.

В отношении 153 водителей составили административные материалы за то, что они не пропустили пешеходов. Безлошадные участники дорожного движения тоже попали в число нарушителей. 190 пешеходам придется заплатить штрафы за пересечение проезжей части в неположенном месте и четверым – за отсутствие световозвращателей.

За нарушения правил перевозки несовершеннолетних пассажиров протоколы выписали 91 водителю. За «встречку» наказали 26 лихачей. Еще 294 водителя привлечены к ответственности за тонировку.