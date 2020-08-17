В Белгородской области полицейские и росгвардейцы задержали «наркоагронома»

По предварительным данным, подозрительный автомобиль, регулярно появляющийся в районе одной из лесопосадок в Валуйском городском округе, привлек внимание местных жителей. О своих наблюдениях бдительные граждане сообщили сотрудникам вневедомственной охраны. Росгвардейцы обнаружили машину. При проверке документов 26-летний водитель заметно занервничал и попытался выбросить сверток. Наряд ОВО передал информацию в территориальный отдел полиции.

- Выехавшие на место происшествия сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков изъяли сверток, в котором находилось около 36 граммов марихуаны. Кроме того, в ходе осмотра местности было обнаружено приспособление для употребления наркотиков, а также импровизированный огород с коноплей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По информации правоохранителей, мужчина вырастил для личного употребления 176 кустов запрещенного растения. Урожай у горе-агронома изъяли. Дознанием валуйского ОМВД в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств и культивирование наркотикосодержащих растений. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.