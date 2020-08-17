Разыскиваемого полицией и волонтерами 29-летнего жителя Корочанского района последний раз видели под Прохоровкой

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Корочанские оперативники и поисковый отряд «Лиза Алерт» разыскивают пропавшего без вести 29-летнего жителя села Пестуново. Сообщается, что Иван Чернов пропал 6 августа. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что последний раз мужчину видели в окрестностях села Казачье Прохоровского района.

Приметы: рост 190-195 см, плотного телосложения, длинные темно-русые волосы.

Был одет в белую футболку, синие джинсы. При себе имел паспорт.

Особые приметы: на левом плече татуировка в виде уссурийского тигра размером около 20 см, на правом предплечье татуировка в виде надписей, на животе и на левой ноге имеются шрамы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить информацию в полицию по телефонам: 8(47231)-5-51-67, 8-999-421-56-87 или 02.