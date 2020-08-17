Все школы Белгорода готовы к новому учебному году

Фото со страницы ВКонтакте Юрия Галдуна.

Белгородские школы полностью готовы к началу учебного года. С 20 июля по 10 августа проверено 154 муниципальных и государственных учреждений, сообщает пресс-службы администрации Белгорода. С качеством подготовки учреждения образования к учебному году ознакомился глава города. На своей странице в соцсети ВКонтакте Юрий Галдун, в частности, написал: «Работа по приемке образовательных учреждений к новому учебному году закончена. Все готовы к 1 сентября. Посмотрю несколько школ лично».

Проверяющие побывали в 130 образовательных учреждениях, подведомственных городскому управлению образования (47 школ, 70 садов, 13 учреждений допобразования), а также в6 учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации города, и 18 учреждениях областного подчинения.