Белгородских будущих мам научат перевозить малышей в автомобиле. Фото из открытых источников.

3 тысячи будущих мам Белгородской области научатся правильно перевозить малышей в авто. И все это благодаря тому, что регион стал участником федеральной образовательной программы для родителей «Детство без опасности», которая реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Мам будут обучать на базе перинатального центра областной больницы на занятиях, которые будут проходить несколько раз в неделю. В программе уже участвуют 30 регионов страны, в этом году он охватит еще в 35 областей. Планируется, что до 2021 год программа «Детство без опасности» будет реализована в 100 городах 85 субъектов России.

Медики перинатального центра расскажут, как устанавливать и использовать сертифицированные детские удерживающие устройства, как соблюдать «детский режим» на дороге, а также обучат правилам перехода проезжей части дороги с коляской. К занятиям привлекут не только будущих мам, но и тех женщин, которые находятся в больнице в первые дни после родов, говорят медики.