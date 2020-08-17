Стать участником велопарада в Старом Осколе и выиграть главный приз сможет каждый. Фото пресс-службы губернатора и правительства области.

В рамках IV открытого форума по ландшафтной архитектуре и световому дизайну «Зеленая столица», который пройдет в Старом Осколе с 28 по 30 августа, состоится велопарад. Его участником сможет стать любой желающий. Главное условие — чтобы транспортное средство было оборудовано передним и задним фонарями и, конечно, участник должен быть настроен на победу. Авторы самых оригинальных и ярких светящихся образов смогут выиграть главный приз — велосипед.

Пройдет велопарад в парке «Зеленый Лог», где в 19:00 начнется музыкальная и развлекательная программа. В 20:00 состоится регистрация участников, а уже в 21:00 пройдет торжественное открытие. Затем будет дан старт колонне велопарада. Завершит все концерт и награждение победителей конкурса костюмов.