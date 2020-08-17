В Белгородскую область возвращается 30-градусная жара. Фото: "КП" Архив

Как рассказали синоптики, в Белгородскую область возвращается 30-градусная жара. Завтра, 17 августа, в первый рабочий день новой неделе в областном центра, Старом Осколе и многих других районных центрах столбик термометра днем покажет температуру +25, а местами и +30 градусов тепла. Ночью температура опустится до +14 градусов. Объясняется потепление тем, что переменная облачность, дождливые циклоны покидают регион и погода стабилизируется.

Как рассказали в Гидрометцентре, в ближайшие несколько дней, белгородцев по-летнему жаркие дни, в понедельник и во вторник осадков не ожидается.

До конца недели погоду будет определять антициклон, возможны кратковременные дожди, но они будут незначительными.