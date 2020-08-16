В художественном музее Белгорода открыли выставку портретов известных актеров

Фото: vk.com/belghm.

В Белгородской художественном музее открылась выставка «Актеры и роли», где представлены портреты известных артистов в различных театральных образах. Так, белгородцы смогут увидеть Марию Аронову в образе Екатерины II, Ивана Краско в образе Сократа, Юрия Соломина, играющего Фамусова в пьесе «Горе от ума», Сергея Маковецкого в роли Войницкого в пьесе «Дядя Ваня» и многих других артистов. Выставка продлится до 27 сентября.

Нарисовали необычные портреты выпускники ведущих художественных вузов России. Выставка уже побывала во многих городах страны, а теперь ее смогут посетить белгородцы и гости города.