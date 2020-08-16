В Белгородской области полицейские снова прошлись по домам, чтобы предупредить местных жителей о мошенниках

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полицейские нашли способ рассказать максимальному количеству белгородцев о мошенниках. Правоохранители регулярно предупреждают местных жителей о выявленных аферах через СМИ, а также проводят профилактические рейды. Очередной прошел в Красненском районе.

Стражи порядка прошлись с беседами по домам. Они рассказали местным жителям, как мошенники на расстоянии похищают деньги, а также под каким видом злоумышленники могут постучаться в дверь.

В последнее время мошенники все чаще представляются сотрудниками банков. Они сообщают о якобы зафиксированных попытках списания денег со счета или оформления кредита. Затем они просят перевести деньги на безопасный счет, после чего похищают сбережения. Правоохранители напомнили, что проверять безопасность накоплений следует, обратившись в банк лично или позвонив по номеру, указанному на обратной стороне карты.

Пожилых людей предупредили о мошенничестве под предлогом снятия порчи, возмещения компенсации за якобы приобретенный некачественный товар и замены денег на купюры нового образца. Пенсионерам также рассказали о популярной схеме «Ваш сын попал в ДТП». Пожилых людей призвали не пускать домой незнакомцев, кем бы они не представились, не перечислять им и не передавать им деньги и ценности. При поступлении подозрительных звонков или же при появлении незваных гостей, всегда можно обратиться за консультацией в полицию, просто позвонив 02.