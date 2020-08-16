Тарифы на тепло в Белгородской области заморозят до июля 2022 года.

Власти Белгородской области долго искали механизм возврата денег населению за теплую зиму 2020 года. Но, увы, оказалось, что такого не существует. При этом все же белгородцам попытаются компенсировать оплату, оставив прежними тарифы до июля 2020 года.

Как рассказали в департамента жилищно-коммунального хозяйства области, вместе с комиссией по государственному регулированию цен и тарифов был выработан механизма компенсации жителям региона расходов на отопление в период теплой зимы 2020 года. Были проведены сложные расчеты, решения вопроса искали даже в соседних областях — изучали опыт Курского и Воронежского региона. В результате было принято решение отменить плановое увеличение тарифа на отопление в 2021 году.

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Константин Полежаев привел пример, что для квартиры площадью 54 квадратных метра экономия по отоплению в год в среднем составит около 700 рублей. При этом чиновник подчеркнул, что при установке счетчика, экономия будет значительно больше.

Также власти региона пообещали не делать резкого скачка тарифа на отопление в 2023 году, объяснив, что тариф может изменяться только в пределах, установленных нормативными документами правительства РФ, а это — от 3% до 6%.