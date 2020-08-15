В Белгороде пересадка в автобусах и троллейбусах станет бесплатной. Фото: "КП" Архив

О новой маршрутной системе, которая должна появиться в Белгороде осенью, на своей странице в сецсети ВКонтакте рассказал мэр Белгорода Юрий Галдун. В частности он сообщил, что сеть будет состоять из 27 магистральных маршрутов, 18 городских маршрутов и 70 подвозящих и сезонных. При этом работать они будут по принципу метро и пересадка станет бесплатной.

Белгородцем придется привыкать, к новым маршрутам, которые разделят на три типа.

Первый — это магистральный, который свяжет основные районы города. По нему будут ходить большие автобусы и троллейбусы, чтобы все желающие могли ездить без давки. Данный тип подразумевает 27 маршрутов с интервалом движения 7—15 мин.

Второй — городской. Он свяжет больницы, поликлиники, МФЦ, и остальные социальные объекты, данный тип будет состоять из 18 маршрутов с интервалом движения 30 мин.

И третий — подвозящий. Он будет работать в пригородной зоне и позволит удобно добираться до остановок магистральных маршрутов. Состоять он будет их 70 маршрутов, 5—7 рейсов в день.

Отметим, что платить за пересадку белгородцы не будут, в черте города пересадка между маршрутами станет бесплатной, но при условии, что она будет оплачена банковской картой. В этом случаев в течение 45 минут после первой оплаты проезда пассажир сможет совершать неограниченное число пересадок.

Как это будет выглядеть на практике, покажет время.