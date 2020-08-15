В Белгороде среди многоэтажек загорелся частный дом

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Белгороде по улице Тавровской горел старый одноэтажный дом, расположенный среди многоэтажек. Сразу же после звонка в Единую дежурно-диспетчерскую службу на место вызова были направлены дежурные караулы пожарно-спасательной части № 2, специализированной пожарно-спасательной части, а также службы жизнеобеспечения. Пожар удалось локализовать, в затем и полностью потушить за считанные минуты.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Расчет пожарного подразделения, который прибыл первым, установил, что загорелся дом на двух хозяев, в котором, по предварительным данным, никто не проживал. Огонь уже охватил кровлю дома по всей площади и несколько комнат.

Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось быстро остановить и не допустить его дальнейшего распространения по всей площади дома. В результате пожара погибших и пострадавших нет.