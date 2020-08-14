В Белгородской области утонул молодой мужчина

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Трагедия произошла в селе Поповка Корочанского района. На телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение об утонувшем мужчине. По словам очевидцев, вечером проходя мимо пруда, они видели у водоема рыбака. Позже, уже после прогулки, они заметили, что на берегу лежат снасти и пустые бутылки, а самого мужчины не видно.

Очевидцы пошли вдоль берега, увидели тело в воде и сами вытащили погибшего. После чего позвонили в службу спасения и полицию.

Происшествие случилось в месте, не предназначенном для купания. Выяснилось, что погибший 32-летний мужчина проживал в Корочанском районе. Сейчас устанавливаются причина и обстоятельства гибели корочанца.

В ГИМС ГУ МЧС России по Белгородской области напоминают белгородцам: никогда не купайтесь в местах, запрещенных для купания; не заплывайте за буйки; не подплывайте к судам и другим плавсредствам – это опасно; не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей; не распивайте спиртные напитки, купаться в нетрезвом состоянии категорически запрещается; если вы плохо плаваете, держитесь поближе к берегу, так чтобы в любой момент можно было коснуться ногами дна; в холодную воду входите медленно, иначе может свести судорогой ногу или закружится голова.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на водоеме, то немедленно сообщайте об этом в Службу спасения по номеру телефона «112».