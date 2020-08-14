Белгородец за превышение скорости в принудительном порядке оплатил 103 штрафа ГИБДД на общую сумму 54 тысячи рублей. Фото: "КП" Архив

Судебные приставы Вейделевского района Белгородской области взыскали задолженность по 103 административным штрафам ГИБДД за несоблюдение скоростного режима, всего — 54 тысячи. Теперь должнику предстоит еще и оплатить исполнительский сбор в размере 60 тысяч

Житель Вейделевского района нарушил правила дорожного движения, разъезжая по Москве с превышением скоростного режима. В результате, Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД по Московской области назначил административное наказание. На принудительное исполнение в Вейделевское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступило 103 штрафа ГИБДД на общую сумму 54 тысячи рублей.

Судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику требования законодательства об исполнительном производстве и предупредил о последствиях неуплаты штрафа в добровольный срок. Но все предупреждения должник проигнорировал.

Тогда в принудительном порядке, получив информацию о поступлении денежных средств на счета должника, деньги были списаны в счет погашения долга.

За уклонение от добровольного погашения имеющейся задолженности должнику еще предстоит оплатить исполнительский сбор в размере 60 тысяч рублей