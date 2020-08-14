Белгородские приставы вышли на большую дорогу в рамках операции "Должник"

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

В области продолжается проведение оперативно-профилактического мероприятия «Должник». За четыре дня непосредственно на дорогах региона судебные приставы арестовали 131 единицу автотранспортных средств в рамках различных категорий исполнительных производств. Общая сумма задолженности составляет более 23 миллионов рублей .

Отметим, что после составления акта описи и ареста автомобиля должники оплатили долги на сумму свыше 872 тысяч рублей. При этом сумма административных штрафов составила 425 тысяч.

Также за неуплату 30 000 рублей административного штрафа по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» в Ивнянском районе местный житель лишился своего автомобиля «Hyundai Accent».

Должник из Шебекино оплатил задолженность по алиментам. Мужчина в течение нескольких лет недоплачивал алименты на содержание ребенка. В результате образовалась задолженность, которая на момент совершеннолетия ребенка составила более 37 тысяч рублей. В рамках оперативного мероприятия «Должник», судебный пристав наложил арест на принадлежащий должнику автомобиль марки «Lada Granta» 2020 года выпуска и оставил ему на ответственное хранение. Примененная мера помогла должнику покинуть список неплательщиков алиментов.

Служба приставов напоминает, что у автовладельцев имеется возможность оплачивать свои долги прямо на дорогах области через переносной POS-терминал. На данный момент взыскано, в том числе с использованием терминала, 1 миллион 667 тысяч руб, из них 734 тысяч — это административные штрафы.

Судебные приставы также устанавливают автовладельцам на телефоны мобильное приложение «ФССП», которое позволяет узнавать о наличии долгов и оплачивать их электронно, не посещая судебного пристава. Так, за 4 дня операции «Должник» мобильное приложение было установлено 673 автовладельцам.