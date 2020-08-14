Белгородские сотрудники МЧС спасли котят, упавших в канализационный люк

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сотрудники МЧС выехали на помощь, когда из Таврово-1 позвонила женщина, попросив вызволить из западни животное. Но вместо одного котенка спасатель вытащил сразу троих. Наблюдавшие за «спасательной» операцией дети упросили родителей и разобрали котят по домам.

Котята провалились в канализационный люк, но поскольку они родились совсем недавно, шансов на спасение без помощи людей у них не было. Жильцы ближайших домов сами пытались прийти на помощь, но люк был накрыт бетонной плитой, сдвинуть которую они не смогли.

Подобные случаи не входят в компетенцию сотрудников МЧС, но учитывая, что в этот момент помощь людям не требовалась, они откликнулись на просьбу о помощи. Спасатели поисково-спасательной службы Белгородской области, прибыв к месту вызова, сдвинули бетонную плиту, затем спустились в люк и обнаружили там трех бездомных котят, которых подняли на поверхность. За ходом «спасательной» операции все это время наблюдали оказавшиеся рядом дети. Увидев спасенных малышей, они, посоветовавшись с родителями, забрали их к себе домой.