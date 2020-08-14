В Белгородской области крутые разборки между подвыпившими односельчанами закончились смертью одного из них. Фото: "КП" Архив

Крутые разборки двух односельчан в селе Прудки Корочанского района Белгородской области закончились смертью 57-летнего мужчины. Виновным оказался его товарищ, 62-летний односельчанин, которого благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям удалось разыскать в кратчайшие сроки.

По версии следствия, гость зашел к потерпевшему вечером 10 августа 2020 года. Хозяин стал упрекать гостя в частых визитах, употреблении его продуктов и спиртного. Разозлившись, гость схватил нож и ударил приятеля в шею. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Следствие возбудило перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.