50-летний белгородец на подпитии подрался с участковым

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Борисовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Краснояружского района. Он в состоянии алкогольного опьянения подрался с участковым.

Следствие выяснило, что 11 августа 2020 года, когда подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения вел себя неадекватно и грозился лишить себя жизни, его сын вызвал участкового уполномоченного. Страж порядка предложил дебоширу проехать в отдел полиции. А тот в ответ повалил его на землю, несколько раз ударил участкового и порвал форменную рубашку.

Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).