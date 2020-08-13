Выходные дни в Белгородской области будут прохладными

В пятницу в Белгороде пройдет дождь. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области 30-градусную жару сменила довольно прохладная погода. Так, сегодня днем столбики термометра в областном центре показывали всего +20 градусов. Такая же температура сохранится и завтра, в пятницу, 14 августа. В Белгороде и некоторых районах области возможен небольшой дождь. Ночью температура опустится до +10 градусов. Такими же прохладными, но уже без дождя, будут и выходные.

В субботу белгородцев ожидает облачная с прояснениями погода. Днем температура воздуха будет всего +22-23 градуса. Ночью в субботу — всего 10 градусов тепла, а воскресенье — ночь окажется чуть теплее, будет +14.

Но уже с понедельника, как обещают синоптики, тепло вернется. Правда облачная с прояснениями погода сохранится. Самым жарким окажется четверг, 20 августа. В этот день воздух прогреется до +28 градусов, а ночная температура составит +15.