В Белгороде столкнулись патрульный автомобиль ДПС и «Рено Дастер»

. Фото: "КП" Архив

Автоавария произошла в четверг, 13 августа, во втором часу дня. На перекрестке улицы Князя Трубецкого и проспекта Славы в городе Белгороде столкнулись патрульный автомобиль ДПС «Рено Логан» и «Рено Дастер».

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что, по предварительным данным, сотрудники ГИБДД ехали со спецсигналами и им не уступили дорогу. К счастью, дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины случившегося.