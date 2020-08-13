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Происшествия

В Старом Осколе на пешеходном переходе насмерть сбили женщину

Пострадавшая скончалась от полученных травм
Наталия ИлюшниковаНаталияИлюшникова
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Оскольчанка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Оскольчанка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Фото: "КП" Архив

Сегодня, 13 августа, около 7 часов утра в Старом Осколе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 54-летний водитель на автомобиле «Хонда Цивик» на Проспекте Алексея Угарова в районе овощного рынка сбил 42-летнюю женщину.

Оскольчанка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм пострадавшая скончалась. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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