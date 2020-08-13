В Старом Осколе на пешеходном переходе насмерть сбили женщину

Оскольчанка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Фото: "КП" Архив

Сегодня, 13 августа, около 7 часов утра в Старом Осколе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 54-летний водитель на автомобиле «Хонда Цивик» на Проспекте Алексея Угарова в районе овощного рынка сбил 42-летнюю женщину.

Оскольчанка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм пострадавшая скончалась. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.