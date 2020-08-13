Белгородка, которую сбила вылетевшая с проезжей части машина, умерла

Белгородка, которую сбила машина на тротуаре, умерла в больнице. Фото: "КП" Архив

В белгородской больнице умерла женщина, которую сбила машина возле автобусной остановки на Сумской.

ДТП произошло днем 11 августа. По предварительным данным, 20-летний водитель «двенадцатой» не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, наехал на бордюр, вылетел за пределы проезжей части и сбил находившуюся возле остановки 62-летнюю женщину. Ее с травмами увезли в больницу. К несчастью, спасти жизнь пострадавшей не удалось. От полученных травм она умерла в медицинском учреждении.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что следствие возбудило в отношении 20-летнего водителя уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.