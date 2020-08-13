Пограничники напомнили охотникам Белгородской области о правилах нахождения вблизи государственной границы. Фото пресс-службы Пограничного управления.

В Белгородской области приближается сезон охоты. Чтобы любимый вид отдыха не был омрачен чрезвычайными происшествиями, пограничники напоминают, что вблизи государственной границы необходимо соблюдать правила пограничного режима. В частности, охотникам без разрешения пограничного органа запрещается находиться в стометровой полосе, прилегающей к государственной границе.

Во время ведения охоты следует обратить особое внимание на приграничный статус Белгородской области и не допустить случайных заходов на территорию Украины граждан РФ, исключив тем самым предпосылки создания международной конфликтной ситуации. Пограничное управление убедительно просит граждан, посещающих приграничные районы Белгородской области, соблюдать положения Закона РФ «О Государственной границе Российской Федерации» и Правила пограничного режима, утвержденные приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454, отнестись с пониманием к работе пограничных органов, обеспечивающих порядок и контроль на приграничной территории.