Кинотеатр под открытым небом появится в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

Идея организации кинопоказов на свежем воздухе возникла у специалистов старооскольского творческо-методического центра. Проект «Кинотеатр под открытым небом» стал одним из победителей грантового конкурса «Стальное дерево-2020». Так что в Старом Осколе появится кинотеатр под открытым небом.

На реализацию проекта выделено 300 тысяч рублей. Эти средства пойдут на закупку недостающего оборудования для демонстрации фильмов и стульев для зрителей. Пока позволяет погода, планируется организовать 15 кинопоказов на открытых площадках Старого Оскола – городской набережной, в парке Зеленый Лог и других.

Зрители смогут посмотреть документальные военно-патриотические фильмы, а также фильмы, которые определены к показу в рамках проведения всероссийских акций. Реализация проекта предполагает не только проведение кинопоказов, но и организацию различных мероприятий, мастер-классов и праздников.