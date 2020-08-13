ТОС Белгородского района посоревнуются кто дружелюбнее. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

Конкурс проектов благоустройства «Дружелюбный микрорайон» проводится среди ТОС в массивах индивидуального жилищного строительства Белгородского района. Три победителя получат денежные призы в размере 300 тысяч рублей для реализации проекта на своей территории.

Этот конкурс проектов благоустройства направлен на объединение жителей вокруг развития тех территорий, где они проживают, поощрение общественных инициатив и вовлечение людей в общественную жизнь. Конкурсная комиссия будет учитывать оригинальность идеи и ее актуальность для микрорайона.